Melisa Aslı Pamuk oğlu Mylan'la yeni paylaşım yaptı
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, oğlu Mylan ile birlikte çekilen yeni bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 17.07.2025 - 21:40 Güncelleme: 17.07.2025 - 21:40
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Mayıs 2024’te futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris’te evlenmişti. Kısa süre sonra bebek beklediklerini açıklayan çift, geçtiğimiz aylarda oğulları Mylan'ı kucaklarına aldı.
Doğumun ardından zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Pamuk, oğluyla birlikte çekilen bir fotoğrafını daha takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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