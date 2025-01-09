Melis Sözen ve Deniz Işın, sektördeki tekelleşmeye sert tepki gösterdiler
Deniz Işın, ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım'a tekelleşme suçlamasında bulundu
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Serenay Sarıkaya'nın bağlı olduğu menajerlik ajansı ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, Ayşe Barım, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisiyle olan ilişkisini, Serenay Sarıkaya ile kamufle etmesi için 5 milyon dolar aldığı öne sürüldü.
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İddia, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, oyuncu Farah Zeynep Abdullah da bu haberi X hesabında; “Haydi bakalım, kolay gelsin” ifadeleriyle paylaşarak tartışmaya dâhil oldu. Barım, asılsız olduğunu belirttiği iddiayı ortaya atan kişiye dava açıldığını açıkladı.
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OYUNCULAR ARSINDAKİ DAYANIŞMA ÇATIŞMASI
Bu tartışma, ünlü isimler arasında da fikir ayrılıklarına yol açtı. Bergüzar Korel; “Nerede kadın dayanışması?” diyerek Farah Zeynep Abdullah’a tepki gösterdi. Abdullah ise Korel’e, “Kadın dayanışması ha. Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir” şeklinde sert bir yanıt verdi.
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Bunların yanı sıra Burcu Biricik, sektörde tekelleşmeden şikâyetçi olduğu yönünde şöyle bir paylaşımda bulunarak tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Burcu Biricik'in açıklaması şöyle;
"Niye böyleyiz biz?
Şu an sektördeki tekelleşmeyi, nasıl domine edildiğini, mesleki etiği ahlakı, bu koca sektörde var olmaya nefes almaya, mesleğini icra etmeye çalışan fakat bir türlü fırsat yaratılamayan, yaratılmadığı gibi köstek de olunan onlarca yetenekli (genel) sektör insanını, o koca pastanın dilimlerini sürekli olarak kimlerin paylaştığını konuşmamız gerekirken biz yine magazin çukuruna düştük."
Burcu Biricik'in paylaşımıyla Ayşe Barım'a tekelleşme konusunda göndermede bulunduğu yorumları yapıldı. Zira; Rekabet Kurumu; Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı. Bu kapsamda, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı. Soruşturma açılan teşebbüsler arasında ID İletişim de yer alıyor.
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Tartışma büyürken, Melisa Sözen ile Deniz Işın, Burcu Biricik'e destek verdi.
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"TEHDİTLERİN YAPILDIĞI BİR DÜZEN KABUL EDİLEMEZ"
Melisa Sözen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, sektördeki güç oyunlarına dikkat çekti; "Bu sektörde kimse tekelleşme problemi olmadığını söyleyemez. Yapımcılara, kanallara aynı isimlerin dayatılması; kimi oyuncular için 'eğer onu oynatırsan o zaman bizden bu ismi alamazsın' tehditlerinin yapıldığı bir düzen kabul edilemez.
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Bu güç oyunları sadece projeleri değil, oyuncuların kariyerlerini yönetirken onları kendine muhtaç etmeyi de içeriyor. 20'li yaşlarımda 'artık anne oynamaya hazırlan' diyerek psikolojik olarak güçsüzleştirilmeyi de, 'şu yapımcı senin enerjini beğenmiyor ben olmasam bu işi alamazdın' gibi cümleler kurarak özgüven parçalayıp kendine muhtaç etmeyi de içeriyor.
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"HERKESİN ÇÖZÜME ODAKLANMASI LAZIM"
Artık herkesin şapkasını önüne koyup bu sektördeki tekelleşmeyi de, zorbalığı da kabullenmesi ve sorunu çözmeye odaklanması lâzım. Yoksa konu hiçbir şekilde bizi ilgilendirmeyen magazinel rivayetler ya da korkunç üsluplu yalan yanlış metinler değil. Konu elimizdeki gücü nasıl kullandığımız. Konu hakkaniyet ve adil çalışma koşulları. Konu sırf arkasında yeterli güç olmadığı için izleme şansı bulamadığımız birbirinden yetenekli oyuncular"
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"KENDİSİ BİZZAT İŞLERİME ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI"
Deniz Işın ise Farah Zeynep Abdullah gibi düşündüğünü; "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti.
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Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin, elbet kokusu çıkacaktı"
Fotoğraflar: Instagram