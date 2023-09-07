Melis Sezen'den Venedik Film Festivali'nde dikkat çeken pozlar
Melis Sezen, Venedik Film Festivali'ne giderken beyaz elbisesiyle poz verdi
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Venedik Film Festiavali'ndeki kırmızı halıda boy gösteren Melis Sezen son olarak tercih ettiği beyaz elbisesi ve yaptığı hareketlerle sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri oldu.
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30 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde 80'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında 'Priscilla' filminin gösterimi yapıldı. Gösterim öncesi düzenlenen photocall etkinliğine katılan isimler arasında Salih Bademci ve Melis Sezen de yer aldı.
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Instagram hesabında 2 milyon takipçisi olan Melis Sezen, Uluslararası Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında çekildiği gönderilerini sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel ismin beyaz elbisesiyle verdiği pozlarına sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi.
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İşte Melis Sezen'in Venedik Film Festivali'nden görüntüleri...
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