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        Haberler Magazin Melis Sezen Venedik Film Festivali'nde dikkat çeken pozlar

        Melis Sezen'den Venedik Film Festivali'nde dikkat çeken pozlar

        Melis Sezen, Venedik Film Festivali'ne giderken beyaz elbisesiyle poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 11:53 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:53
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          Venedik Film Festiavali'ndeki kırmızı halıda boy gösteren Melis Sezen son olarak tercih ettiği beyaz elbisesi ve yaptığı hareketlerle sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri oldu.

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          30 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde 80'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında 'Priscilla' filminin gösterimi yapıldı. Gösterim öncesi düzenlenen photocall etkinliğine katılan isimler arasında Salih Bademci ve Melis Sezen de yer aldı.

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          Instagram hesabında 2 milyon takipçisi olan Melis Sezen, Uluslararası Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında çekildiği gönderilerini sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel ismin beyaz elbisesiyle verdiği pozlarına sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi.

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          İşte Melis Sezen'in Venedik Film Festivali'nden görüntüleri...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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