Melis Sezen: Toplantıya geç kaldım
Oyuncu Melis Sezen, iş toplantısına geç kaldığı için gazetecilerin sorularını geri çevirdi
Giriş: 20.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:46
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melis Sezen, Bebek'te görüntülendi.
Menajeri ile birlikte Bebek'teki bir ofise toplantıya geldiğini söyleyen Melis Sezen, basın mensuplarının soruları karşısında; "Sizi kırmamak için fotoğraf verdim ama ofise girmem lazım toplantıma geç kaldım. Bir sonrakinde telafi edelim" diyerek, teşekkür etti.
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