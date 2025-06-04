Melis Sezen'den cansız mankenle dans

Ünlü oyuncu Melis Sezen, setten paylaştığı videolarla sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. Sezen, dans yeteneğini de sıkça sergilediği bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Oyuncu, son gönderisinde set anılarının olduğu bir kesiti takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımda, Sezen'in cansız bir mankene; "Erkeğim" diyerek dans ettiği anlar dikkat çekerek öne çıktı.