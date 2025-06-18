Meliha Diken: Onları güzel analiz ettik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Voleybol Milletler Ligi 2. haftasındaki ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Meliha Diken, "Çok mutluyuz. Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı. Bugünü biz de heyecanla bekliyorduk. Herkese desteği için teşekkür ederiz. Umarım sonraki maçlarda da aynı destek olur. Biz bugün çok keyif aldık. Umarım sonraki maçlarda da aynı performansı gösterebiliriz. Bugün çok fazla defans vardı. Tam olarak ritimlerini bulduklarını düşünmüyorum. Onları güzel analiz ettik. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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