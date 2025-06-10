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        Haberler Dünyadan Mel Gibson yangında kül olan 14,5 milyon dolarlık evini yeniden inşa ediyor

        Mel Gibson yangında kül olan 14,5 milyon dolarlık evini yeniden inşa ediyor

        Ocak ayında Los Angeles'ta çıkan yangınlarda 14,5 milyon dolarlık evi küle dönen Mel Gibson, devasa malikanesini yeniden yaptırıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 15:22 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:22
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        Kül olan evini yeniden inşa ediyor
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        Mel Gibson, Ocak ayında Los Angeles'ta yaşanan yıkıcı yangınlarda yerle bir olan 14,5 milyon dolarlık devasa malikanesini yeniden inşa ettirmeye başladı. 69 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, 2008'de 11,5 milyon dolara satın aldıktan sonra 15 yıl boyunca bu evde yaşamıştı.

        Beş yatak odalı, beş banyolu devasa evin 2,2 hektarlık alana yayılan arazisinden gelen fotoğraflarda, tüm molozların temizlendiği ve inşaat öncesi çalışmaların başladığı görüldü.

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        İnşaat sırasında kolay erişim sağlamak için bir zamanların havuz bölgesinde, bina alanının etrafına kaldırım döşendiği öğrenildi.

        Yemyeşil ormanla çevrili olan ev, yüksek konumuyla muhteşem bir okyanus manzarası sunuyordu. Mülkün ayrıca özel ve ayrı bir misafirhanesi ile spor salonu bulunuyordu.

        654 milyon dolar serveti olan Mel Gibson, bu evi 2019'da 18 milyon dolara satışa çalışmış, ancak daha sonra satmaktan vazgeçmişti.

        Lüks bölgedeki komşularının çoğunun, evlerini yeniden inşa etmeye çalışmaktansa taşınmayı ve harap olmuş arazilerini satmayı tercih ettikleri öğrenildi.

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        #Mel Gibson
        #los angeles yangınları
        #yangın

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