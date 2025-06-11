Meksika - Türkiye maçı CANLI ANLATIM

CANLI | Meksika 1-0 Türkiye

45' Pineda

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SAAT: 04.00

STAT: Kenan Memorial Stadı

HAKEM: Moeth Gaymes

YAYIN: TV8

Meksika: L. Malagon, J. Sanchez, C. Montes, J. Reyes, J. Gallardo, E. Alvarez, M. Ruiz, O. Pineda, J. Quinones, A. Sepulveda, A. Vega

Türkiye: Berke Özer, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, İrfan Can, Kenan Yıldız.

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşıyor.

Bu maç, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yendi. Meksika maçı ile ABD kampını tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek.

MEKSİKA İLE İLK MAÇ A Milli Futbol Takımı, Meksika ile tarihindeki ilk kez karşılaşıyor. REKLAM Meksika, ABD ve Kanada ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nın üç ev sahibinden biri olacak.

VINCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 23. MAÇ Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 23'üncü sınavını Meksika karşısında veriyor. Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi. İtalyan teknik adam yönetiminde 16'sı resmi, 6'sı özel 22 maça çıkan milliler, 12 galibiyet elde etti, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 36 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 28 gol gördü.

641. MAÇ ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 641'inci müsabakasını oynuyor. Türkiye, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 286'sı özel toplam 640 maç oynayıp, biri hükmen 251 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 275'i deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 878 gol attı, kalesinde 913 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 640 karşılaşmanın 555'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 24'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.