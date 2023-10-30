Meksika mutfağının favorilerinden! Enchilada nasıl yapılır, malzemeleri neler?

ENCHILADA NASIL YAPILIR?

Fırını önceden 200 dereceye ayarlayın. Çırpma kabının içerisine yumurtaları, tuzu ve sütü alarak çırpın ve sonrasında orta ateşte 3-4 dakika kadar pişirin. Başka bir tava içerisine tereyağ ile unu alarak kavurun ve sütü ilave edin beşamel sos yapar gibi. Baharatları ve peyniri de ekleyin. Tortillaların içerisine yumurtalı karışımdan ve isteğe göre şarküteri ürünleriden koyun daha sonra domates,peynirleri de ekleyip dürüm haline getirin. Dürümleri borcama dizin ve beşameli üzerine dökün. Son olarak üzerini bolca peynirle kaplayıp fırında 20-25 dakika pişirin. Afiyet olsun!