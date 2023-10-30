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        Haberler Yaşam Meksika mutfağının favorilerinden! Enchilada nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Meksika mutfağının favorilerinden! Enchilada nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef All Star'da geçtiğimiz günlerde Meksika'nın favori yemeklerinden biri olan Enchilada yapıldı. Peki, Enchilada nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:24
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          TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna gibi isimlerin yer aldığı MasterChef Allstar yarışmasında geçtiğimiz günlerde Meksika'nın sevilen sokak lezzetlerinden biri olan "Enchilada" yapıldı. Peki, Enchilada nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte detaylar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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          ENCHILADA MALZEMELERİ NELER?

          • 8 adet tortilla
          • 8 adet yumurta
          • Yarım bardak süt
          • Bir çimdik tuz
          • 1 bardak rendelenmiş kaşar
          • Dilerseniz içine sucuk salam sosis vb. şarküteri ürünleri de katabilirsiniz

          Peynir sosu için

          • 2 çorba kaşığı tereyağı
          • 2 çorba kaşığı un
          • 2 bardak süt
          • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu
          • Toz acı biber
          • Bir tutam kimyon

          Üzeri için :

          • Yarım bardak rendelenmiş çedar peyniri
          • 3 4 dal taze soğan –doğranmış-
          • Bir kase de minik cherry domates
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          ENCHILADA NASIL YAPILIR?

          Fırını önceden 200 dereceye ayarlayın. Çırpma kabının içerisine yumurtaları, tuzu ve sütü alarak çırpın ve sonrasında orta ateşte 3-4 dakika kadar pişirin. Başka bir tava içerisine tereyağ ile unu alarak kavurun ve sütü ilave edin beşamel sos yapar gibi. Baharatları ve peyniri de ekleyin. Tortillaların içerisine yumurtalı karışımdan ve isteğe göre şarküteri ürünleriden koyun daha sonra domates,peynirleri de ekleyip dürüm haline getirin. Dürümleri borcama dizin ve beşameli üzerine dökün. Son olarak üzerini bolca peynirle kaplayıp fırında 20-25 dakika pişirin. Afiyet olsun!

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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