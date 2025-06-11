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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Meksika: 1 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Meksika: 1 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU

        A Milli Futbol Takımı, ABD'de Meksika ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrıldı. Bu maç, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Müsabakanın ardından ABD kampını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, Türkiye'ye dönüş yapacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.06.2025 - 02:48 Güncelleme: 11.06.2025 - 06:38
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        Meksika'da tatsız prova!
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        Eylül ayında başlayacak 2026 Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaştı. Bizim Çocuklar, mücadeleden 1-0 mağlup olarak ayrıldı.

        Karşılaşmanın ilk devresinin son anlarında Meksika, Orbelin Pineda'nın golüyle soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

        İkinci yarıda ise tüm çabalarımıza rağmen A Millilerimiz golü bulamadı ve maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.

        Bu maç, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

        Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yenmişti. Ay-yıldızlı ekip, Meksika maçının ardından ABD kampını tamamladı ve Türkiye'ye dönüş yapacak.

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        YASİN ÖZCAN VE DEMİR EGE TIKNAZ İLK MİLLİ MAÇINA ÇIKTI

        A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de yaptığı kampın aday kadrosuna davet edilen 18 yaşındaki savunmacı Yasin Özcan ve 20 yaşındaki orta saha Demir Ege Tıknaz, ilk milli maçına çıktı. Meksika ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Yasin Özcan, 45 dakika sahada kaldı. Demir Ege Tıknaz ise 77'nci dakikada Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil oldu.

        Öte yandan geride kalan sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan 18 yaşındaki Yasin Özcan, gelecek sezon İngiliz ekibi Aston Villa'da forma giyecek. Geçen sezonu kiralık olarak Rio Ave'de geçiren Demir Ege'nin bonservisi ise Beşiktaş'ta bulunuyor.

        KAAN AYHAN KAPTAN

        ​​​​​​​A Milli Futbol Takımı'nda Meksika karşısında Kaan Ayhan kaptan olarak sahaya çıktı. ABD karşılaşmasında Kaan Ayhan yedekler arasında yer aldığı için Çağlar Söyüncü kaptanlık pazubandını takmıştı.

        Milli Takımın birinci kaptanı Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almıyor.

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        TÜRK TARAFTARLAR, MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

        A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de Meksika ile oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

        Türk taraftarlar, Kenan Stadı'ndaki maçta tribünlerde ay-yıldızlı bayraklarıyla yer aldı.

        Kenan Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerde boşluklar görüldü.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        14. dakikada milli takım gole yaklaştı. Kaan Ayhan'ın Meksika ceza yayının solundan kullandığı frikikte, köşeye giden topu kaleci Malagon sağına uzanıp taca gönderdi.

        23. dakikada Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza saha dışına yolladığı topa Kenan Yıldız gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

        42. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha öne geçme şansını kullanamadı. Mert'in pasıyla Meksika ceza yayı önünde topla buluşan İrfan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

        45. dakikada Meksika öne geçti. Sağdan kullanılan taç atışı sonrası Ruiz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pineda'nın dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

        Karşılaşmanın ilk yarısını Meksika 1-0 önde bitirdi.

        65. dakikada Meksika ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sepulveda'nın altıpas önüne yerden çevirdiği topa Huerta vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

        76. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan rakibini geçip ceza sahasına giren Kenan'ın yerden içeriye çevirdiği topa Kerem gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

        Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        Stat: Kenan

        Hakemler: Moeth Gaymes, Denroy Barker, Ryan Graves (Saint Vincent ve Grenadinler)

        Meksika: Malagon, Sanchez, Montes, Reyes, Gallardo, Alvarez (Dk. 61 Lira), Ruiz (Dk. 84 Chavez), Pineda (Dk. 61 Alvarado), Quinones (Dk. 71 Gimenez), Sepulveda (Dk. 71 Jimenez), Vega (Dk. 61 Huerta)

        Türkiye: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Kaan Ayhan (Dk. 77 Demir Ege Tıknaz), İsmail Yüksek (Dk. 62 Orkun Kökçü), İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Deniz Gül), Kenan Yıldız (Dk. 84 Ahmed Kutucu)

        Gol: Dk. 45 Pineda (Meksika)

        Sarı kartlar: Dk. 45+3 Merih Demiral (Türkiye), Dk. 66 Lira (Meksika)

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