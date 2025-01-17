Mehmet’in şüpheli ölümünde sıcak gelişme

Programın dünkü yayınında olay günü orada olduğunu söyleyen görgü tanığı başından geçenleri anlatmıştı. Bugün de programa günlerdir çağrı yapılan Elvan bağlandı. Didem Arslan Yılmaz’ın uzun süren çağrılarına Elvan kayıtsız kalamadı ve bugün katıldı.

Elvan, Didem Arslan Yılmaz’ın ve baba Ali Bey’in sorularını cevapladı. Elvan, “Her şeye Mehmet kendisi sebep oldu”, “Bu olayda Cansu’nun parmağı var”, “Mehmet’le aramda duygusal bir şey yoktu” gibi cevaplar verirken Didem Arslan Yılmaz, olayın daha kolay bir şekilde çözülebilmesi için genç kadını stüdyoya davet etti.

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