Mehmet Okur, Çeşme'de
Bir dönem NBA'de de oynayan emekli milli basketbolcu Mehmet Okur, Çeşme'de objektiflere yansıdı
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; emekli milli basketbolcu Mehmet Okur, Dalyan'da görüntülendi.
Türkiye'ye bir haftalığına geldiklerini, kızı Melisa'nın ABD'deki arkadaşlarıyla beraber mezuniyet öncesi Çeşme'de kısa tatil yaptıklarını söyledi. Okur, ABD'ye dönerek kızının üniversite kayıtlarından sonra yaz sezonu için tekrar geleceklerini belirtti.
NBA'de Utah Jazz, New Jersey Nets ve Detroit Pistons takımlarında oynayan Mehmet Okur, 2004'te Detroit Pistons ile NBA şampiyonluğu kazanarak, bunu başaran ilk Türk oyuncu oldu.