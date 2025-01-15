Mehmet'in şüpheli ölümünde tanıklar konuşuyor

Baba Ali Bey, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurarak oğlu Mehmet’in iki kadın arasında kalıp kumpasa kurban gittiğini dile getirmişti. “Oğlumu öldürdüler, tanıklar konuşsun” diyen Ali Bey’i umutlandıracak haberler bugün peş peşe geldi.

OLAY GÜNÜ, OLAY YERİNDEKİ TANIK KONUŞTU!

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Civarda suculuk yapan Yasin Bey, Mehmet’in sevgilisi Cansu’nun olay günü panik halinde olduğunu ve krem renginde bir köpeğiyle birlikte gördüğünü söyledi. Cansu Hanım’ın yardım çığlıklarını duyup arabanın içine baktığını ve Mehmet’in cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı.

Didem Arslan Yılmaz, herkesten Cansu, Elvan ve Burak ile ilgili ihbarları beklediklerini söyledi.