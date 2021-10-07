NİŞANLISIYLA BULUŞTU



Ece Ronay'ın, "Erbil'in asistanı nişanlımı gizli numaradan arayarak, 50 bin TL teklif etti" sözlerinin ardından ünlü şovmen, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir ile buluştu.

Bilir ile videosunu Instagram'dan yayınlayan Mehmet Ali Erbil, "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i 'Bu olayları kapatalım, üstüne örtelim' diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz, hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti. Geldi, yemeğimi yedi." ifadelerini kullandı.

Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum." dedi.

İkilinin bu buluşmasına sosyal medyada tepki yağdı. Yaşananlardan sonra Twitter'da #EceRonayYalnızDeğildir etiketi altında sosyal medya fenomenine binlerce destek mesajı atıldı.