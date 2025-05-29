Meghan Markle, çok para sahibi olmanın suçluluğunu yaşıyor. Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi ünvanı alan Markle, sunuculuğunu üstlendiği podcast yayınında konuğu Sara Blakely'e paraya ilişkin düşünceleri hakkında konuştu.

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43 yaşındaki Meghan Markle, özellikle kadınlara mali durumları hakkında konuşmamaları gerektiğinin öğretildiğini söyleyerek; "Çok fazlasına sahip olmak, yanında çok fazla suçluluk duygusu getiriyor. Aynı zamanda, bir kıtlık zihniyeti var. 'Asla yeterince param olmayacak' fikrine kapılıyorsun" dedi. Markle, parayla ilgili daha sağlıklı bir zihniyete sahip olmayı çok istediğini ekledi.

Meghan Markle ile eşi Prens Harry'nin, toplam net servetinin 60 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

2018'de evlenen Meghan Markle ile Prens Harry, 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak finansal bağımsızlıklarını ilan etti. Ardından da ABD'ye taşındı. İki çocuklu çift, çeşitli dijital platformlarla belgesel ve program anlaşmaları yaptı. Kendi markasını kuran Markle, ev yapımı yiyecek satışı da yapıyor.