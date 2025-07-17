Medvedev: Batı Rusya'ya karşı savaş yürütüyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batılı ülkelerle ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

TASS haber ajansına konuşan Medvedev, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği askeri yardımı işaret ederek "Batı, keşif uydularını ve füzeleri kullanarak Rusya'ya karşı tam teşekküllü bir savaş yürütüyor." dedi.

Rusya'nın Batı'ya yönelik saldırıda bulunabileceğine ilişkin söylemlerin saçma olduğunu dile getiren Rus devlet adamı, bunun bir dezenformasyon örneği olduğunu vurguladı.

Medvedev, Rusya'nın Batı'ya yanıt vermesi gerektiğini; ayrıca önleyici hamlelerde bulunmaya ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy ise Rusya'nın Ukrayna'ya 1000 cenazeyi teslim ederken 19 Rus askerinin cenazesini teslim aldığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya devam eden silah sevkiyatının ödemesini "bazı Avrupalıların" yapacağını belirterek tüm taraflara, Ukrayna'nın doğrudan müzakerelere devam etmesi için baskı yapılması çağrısı yaptı.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Avrupa'ya Ukrayna için silah satma kararını değerlendiren Peskov, "Bu, bir ticaret. Daha önce de silah sevkiyatı vardı. Buradaki soru bunların ödemesini kimin yapacağıdır. Şimdi ödemeyi bazı Avrupalılar yapacak." diye konuştu.

Fransa ve Çekya gibi ülkelerin söz konusu ödemeyi reddettiğine dair haberleri gördüklerine işaret eden Peskov, "Kimin ne kadar ödeyeceğine dair bazı fikir ayrılıkları olacaktır ancak vatandaşlarına bir şey kalmayacak. Şimdiye kadar Avrupalıların açıkça militarist tutum sergilediklerini görüyoruz." dedi.

Peskov, Avrupa'nın "savaşın devamını kışkırtmaya yönelik niyet beyanı" yaptıkları yorumunda bulundu.

Almanya'dan Ukrayna'ya Taurus sevkiyatı ihtimali

Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarikiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Peskov, "(Donald) Trump'ın açıklamalarına göre ABD'nin böyle bir sevkiyatı olmayacak. Almanya'dan çelişkili açıklamalar geldi. Taurus füzelerinin teslimatına ilişkin bazı sağduyu kalıntılarının kendilerini gösterdiğini gözlemliyoruz." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Trump arasında telefon görüşmesi yapılmasının henüz planlanmadığını kaydeden Peskov, "Böyle bir görüşme hızla ayarlanabilir." ifadesini kullandı.