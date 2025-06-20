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        Haberler Gündem Meclis Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

        Meclis Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 20:44 Güncelleme: 20.06.2025 - 20:44
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        Meclis Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek; gelecek umudumuz, güçlü Türkiye'nin yarınları gençlerimize başarılar diliyorum. Rabbim hepinize zihin açıklığı versin. Emeklerinizin karşılığını aldığınız, sonuçları gönlünüzce bir sınav olsun." ifadesini kullandı.

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