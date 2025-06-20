Meclis Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.
Giriş: 20.06.2025 - 20:44 Güncelleme: 20.06.2025 - 20:44
TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek; gelecek umudumuz, güçlü Türkiye'nin yarınları gençlerimize başarılar diliyorum. Rabbim hepinize zihin açıklığı versin. Emeklerinizin karşılığını aldığınız, sonuçları gönlünüzce bir sınav olsun." ifadesini kullandı.
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