"Meclis adres olmalı"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Kars 1. Olağanüstü İl Kongresi'nde, Türkiye'de son günlerde bazı gelişmelerin olduğunu belirterek, "Bir barış süreci mi olacak, bu süreç bir barış sürecine mi evrilecek soruları siz değerli halkımızın en temel gündemi, bunu çok iyi biliyoruz. Şundan emin olun ki bu süreci sadece Kürt halkı izlemiyor, Türkiye'nin batısı, Türkler, Kürtler, Araplar ezcümle burada sayamadığım Türkiye'deki bütün halklar bu süreci izliyor." diye konuştu.

AA'da yer alan habere göre DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine değinen Hatimoğulları, "Türkiye çok çekti, Türkiye acılar çekti, Kürt halkı acılar çekti, Kürt halkı gençlerini kaybetti, Türk halkı gençlerini kaybetti ve bizim buradaki en büyük muradımız artık bu kan ve gözyaşı dursun, ortak yaşamı birlikte inşa edelim. Evet, bir iç barıştan bahsediliyor, bir Kürt-Türk ittifakından bahsediliyor, bunu DEM Parti olarak biz çok önemsiyoruz, buna çok kıymet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Tülay Hatimoğulları, şunları kaydetti: "Orta Doğu'nun bu karmakarışık tablosu içerisinde tam da bu dönemde Kürt sorununun çözümünün hem Türkiye'ye hem bölgeye sağlayacağı faydaları gayet iyi biliyoruz ve bu nedenle bizler diyoruz ki Meclis adres olmalıdır. Meclis'in adres olabilmesi için bu süreci bütün demokrasi güçlerinin, Parlamento'da temsili bulunan bütün siyasi partilerin güçlü bir sahiplenmesi şarttır ve heyetimiz siyasi partileri gezdiğinde de gördü, bunların bizlere de bilgisini verdi, raporunu iletti ve şunu söylediler, iç siyaset de yani muhalefet de dahil gerçekten toplum, siyasi partiler çözüme hazır. Bu çözüm olmaması için hiçbir sebep yok, yeter ki burada devlet çözüm konusunda ve İmralı'yla diyalog konusunda mevcut olan çizgiyi geliştirmeli ve ilerletmelidir. Bunu yaparsa bu sürece bütün Türkiye halkları hazır, siyasi partiler hazırdır, bu büyük bir olanaktır, bizim için tarihsel bir olanaktır."

Hatimoğulları, heyetin görüşmelere devam ettiğini söyledi.

BAKIRHAN İSTANBUL'DA KONUŞTU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ortadoğu'da yaşanan kaos ve krizden Türkiye'nin en az şekilde etkilenmesi için aldıkları sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Halkların Demokratik Kongresinin (HDK) "Barış için 1 milyon imza" kampanyasına ilişkin toplantıda konuşan Bakırhan, hem Ortadoğu'da hem Türkiye'de siyasal zeminin hiçbir dönem olmadığı kadar bir kırılmayla karşı karşıya olduğunu belirtti. Bakırhan, kendi iç demokrasisini, toplumsal barışını sağlamış ülkelerin kaos ve kriz ortamından en az etkilendiğine dikkati çekerek, "Kendi barışını sağlayamayan, farklılıkları bastıran ve yok sayan bütün sistemler bu kırılma karşısında ciddi bir güvenlik kaygısı, güvenlik sorunu ve gelecek kaygısı yaşıyor. Biz de Orta Doğu'daki bu kaos ve krizden Türkiye'nin, Türkiye halklarının en az şekilde etkilenmesi için bir sorumluluk almış bulunmaktayız ve bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu. REKLAM Savaşın çürüme ve yoksullaşma yarattığını, bu durumdan çıkmak gerektiğini dile getiren Bakırhan, "Demokratik bir zeminde diyalogla, müzakereyle Türkiye'nin başta Kürt meselesi olmak üzere kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini belirtiyoruz. Sayın Erdoğan'ın Diyarbakır'da dediği 'refah ve huzur' meselesi tam da toplumsal barışı sağlamakla olur." ifadelerini kullandı. Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı, "Şunu milletimizin özellikle bilmesini isterim; şayet gerekli çağrı yapılır, terör örgütü ve bağlantılı yapılar da gereken adımları atarsa, kazanan Türk'üyle, Kürt'üyle tüm Türkiye olacaktır." şeklindeki açıklamasını aktardı. Bu açıklamaya yönelik, "İyi ve doğru bir tespit" değerlendirmesinde bulunan Bakırhan, şunları kaydetti: "Çağrı yaptıktan sonra, bu çağrının muhataplarının nereye gideceği, nasıl yaşayacağı, hangi zeminde yaşamlarını sürdüreceklerinin garantisini verecek bir merkez var mı? Ya da buna dönük hepimizin 'Evet, doğru budur' diyebileceğimiz bir adres var mı? Bu yok. Biz de istiyoruz koşullar oluşsun, çağrılar yapılsın. Artık bu ülke çatışmalardan, savaşlardan, arınsın." HDK Sözcüsü Ali Kenanoğlu ise TBMM Başkanlığına gönderilmek üzere hazırlanan kampanya metnini okudu. Başta TBMM olmak üzere, tüm siyasi ve toplumsal çevreleri, özgür ve adil bir yaşam özlemi duyan yurttaşları, barışın inşası için sorumluluk almaya davet ettiklerini belirten Kenanoğlu, "Savaşın karanlığından çıkıp barışın aydınlığında buluşmak için bir imza da ben veriyorum." dedi.