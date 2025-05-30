MEB'in yeni girişimlere destek sağladığı programa başvurular başladı

MEB ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) TEKNOKENT iş birliğiyle hazırlanan ETKİM İstasyon programı ile oyunlaştırma ve oyun tabanlı öğrenme, VR/AR/MR destekli eğitsel iş, teknoloji destekli içerik üretimi, yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş öğrenme ve simülasyon alanlarında geliştirilen yenilikçi fikirlere alan sunuluyor.

ETKİM İstasyon, eğitim sisteminin güncel ihtiyaçlarına, okul öncesi ile ilk ve ortaöğretim seviyelerinde çözümler aramak, yenilikçi uygulama ve ürünlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir ön kuluçka ve kuluçka programı niteliği taşıyor.

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Bu kapsamda ETKİM İstasyon programı ile girişimcilere 7/24 ofis kullanımı, eğitim ve danışmanlık gibi imkanlar ve ürünlerini test etme fırsatı tanınacak.

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13 HAZİRAN'A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

Girişimcilere birden fazla projeyle başvuru yapma olanağının da tanındığı programda, ön elemeyi geçenler 5 dakikalık sunum oturumuna davet edilecek.

52 hafta sürecek ve girişimcilere her hafta farklı eğitimlerin sunulacağı program kapsamında, girişimlerin uluslararası ve ulusal fuarlar ile kongre ve yarışmalarda tanıtılması için destek verilecek.

Süreç sonunda şirketleşen ve ODTÜ TEKNOKENT'e kabul edilen girişimciler, 36 ay boyunca merkezden yararlanabilecek. Programa, üniversitelerin 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyetinin üzerinden en fazla 5 yıl geçen genç girişimciler ile Eğitim Fakültesi mezunu girişimciler, 2 ila 6 kişiden oluşan ekipler halinde başvuru yapabilecek. Başvuruların 13 Haziran'a kadar devam edeceği programın kılavuzuna "etkim.gov.tr" üzerinden erişilebiliyor.