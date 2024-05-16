MEB takvimi açıkladı: İkinci ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı açıklamada 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerinin değiştiğini duyurmuş, yeni tarihleri belirtmişti. Yayımlanan MEB takvimine göre, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin 2'nci dönem 2'nci ortak sınavları bir hafta öne alındı. Peki, 2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
- 1
Milli Eğitim Bakanlığı'na tarafından uygulanan 2. dönem ortak sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları mayıs ayının son haftasına denk geliyor. İşte MEB takvimi ile güncel ortak sınav tarihleri...
- 2
ORTAK SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
MEB'in yenilenen takvimine göre, 2’nci dönem 2’nci ortak sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.
- 3
2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARA İLİŞKİN ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı.
-
- 4
Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan söz konusu örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.
- 5
Diğer yandan eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.