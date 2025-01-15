MEB EKYS başvuruları başladı! ÖSYM kılavuzu ile 2025 MEB EKYS başvuru ekranı ve ücreti
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için geri sayım devam ediyor. ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda MEB EKYS başvuruları, bugün alınmaya başlandı ve 21 Ocak'a kadar devam edecek. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MEB EKYS başvuru kılavuzu ile birlikte ''MEB EKYS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?'' soruları yanıt buldu. Adaylar, başvurularını ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Sınav ise 2 Mart 2025 tarihinde yapılacak. İşte 2025 MEB EKYS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
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MEB EKYS sınavına katılacak adaylar için beklenen gün geldi. ÖSYM 2025 sınav takviminde belirtildiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları bugün başladı. MEB EKYS kılavuzu ile başvuru şartları belli oldu. Sınava katılmak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 MEB EKYS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, MEB EKYS başvuru ekranı ve kılavuzu hakkında detaylar…
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2025 MEB EKYS BAŞVURULARI BAŞLADI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2025 MEB EKYS başvuruları, 15 Ocak Çarşamba bugün başladı ve 21 Ocak tarihinde sona erecek.
Geç başvuru günü, 31 Ocak 2025 tarihidir.
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2025 MEB EKYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 15 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
2025 MEB EKYS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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MEB EKYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?
MEB EKYS sınav ücreti, 950,00 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (1.425 TL) yatıracak.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracak.
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Ödeme yapılacak bankalar:
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Qnb Finansbank tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
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MEB EKYS 2025 NE ZAMAN?
2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025 MEB-EKYS), 2 Mart 2025 tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.
Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecek.
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SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
010 --- Adana
030 --- Afyonkarahisar
062 --- Ankara – Çankaya
070 --- Antalya
090 --- Aydın
100 --- Balıkesir
140 --- Bolu
160 --- Bursa
170 --- Çanakkale
190 --- Çorum
200 --- Denizli
210 --- Diyarbakır
220 --- Edirne
230 --- Elâzığ
240 --- Erzincan
250 --- Erzurum
260 --- Eskişehir
270 --- Gaziantep
310 --- Hatay
320 --- Isparta
330 --- Mersin
341 --- İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
344 --- İstanbul - 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
346 --- İstanbul - 6 (Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar)
352 --- İzmir-1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
360 --- Kars
380 --- Kayseri
400 --- Kırşehir
410 --- Kocaeli
420 --- Konya
430 --- Kütahya
440 --- Malatya
450 --- Manisa
460 --- Kahramanmaraş
470 --- Mardin
480 --- Muğla
490 --- Muş
510 --- Niğde
520 --- Ordu
530 --- Rize
540 --- Sakarya
550 --- Samsun
580 --- Sivas
590 --- Tekirdağ
600 --- Tokat
610 --- Trabzon
630 --- Şanlıurfa
650 --- Van
670 --- Zonguldak
710 --- Kırıkkale
720 --- Batman
780 --- Karabük