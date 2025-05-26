MEB 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri binlerce öğrenci ve velinin araştırdığı konulardan biri oldu. MEB 2. dönem sınav tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı için belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için uygulanacak yazılı sınavlar mayıs ayında başlayacak. Peki, MEB 2. dönem 2. yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?