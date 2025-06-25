Mazlum Çimen, takipçilerini uyardı

Mazlum Çimen'in adını kullanarak haber sitesi açtılar. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Çimen, sitenin kendisi alakasının olmadığını söyledi.

REKLAM advertisement1 Sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı; "Önemli! mazlumcimen.com.tr adresiyle ve bu hesaplarla, web siteleriyle hiçbir bağlantım bulunmuyor. Bu şekilde mesajlar alan olursa lütfen engelleyin ve şikâyet edin. Bu şekilde link gönderildiğinde sakın açmayın, lütfen itibar etmeyin ve şikâyet edin. Teşekkürler" dedi.