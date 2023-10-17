Mazhar Alanson, Özkan Uğur'u andı: Muhabbetler Sana Doğru
Mazhar Alanson, 8 Temmuz'da yaşamını yitiren yakın arkadaşı Özkan Uğur'a özlemini dile getirdi. Alanson, Uğur'u 'Muhabbetler Sana Doğru' şarkısıyla andı
- 1
'MFÖ' grubu üyelerinden Özkan Uğur, uzun süredir mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede yenik düşmüştü.
- 2
"MEĞER BÜTÜN TÜRKİYE SEVERMİŞ"
Alanson, yakın arkadaşı Uğur'un vefatının ardından, "Özkan'cığım; şu anda burada olduğunu hissediyorum. Zaten gönüllerimizde her zaman kalacak. Konuşma hazırlayamadım ama... 2-3 gündür halimiz darmaduman... Eşi Aysun ve oğlu Alişan'a başsağlığı diliyorum. Özkan'ın başarısı, yeteneği tartışılmaz. Onu herkes biliyor. Görüyorsun; meğer bütün Türkiye severmiş..." demişti.
- 3
"MUHABBETLER SANA DOĞRU" İLE ANDI
Sık sık 52 yıllık dostuna özlemini dile getiren Mazhar Alanson, yeni bir paylaşımda bulundu. Alanson, Özkan Uğur'u daha önce önce çekilen "Muhabbetler Sana Doğru" adlı şarkıyı seslendirdikleri bir video ile andı.
-
- 4
İşte "Muhabbetler Sana Doğru" adlı şarkının sözleri;
Ne kadar güzel olduğunu sana anlatamadım
Yasaklar vardı, bozamadım
Teması iman aşkımın dua göz bebeği
Şıpsevdi kızgınlıklarım ve sis düdükleri
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
Birbirimizi sevmişiz ki bunca zaman beraber
Bunca zaman birlikte olmuşuz
Video yalnızlığımız şarkıların tomurcuğu
Seninle beraberliğimiz tadını buldu
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
Muhabbetler sana doğru
Muhabbetler sana doğru
Muhabbetler sana doğru
Sana doğru...
- 5
"ONU KAYBETMENİN BÜYÜK BİR BOŞLUĞU VAR" DEMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alan Mazhar Alanson, "Biliyorsunuz; Özkan Uğur'u kaybetmenin büyük bir boşluğu var. Kelimelerle anlatmam zor ama bizim 3 telli, milli ve beşeri yönü kuvvetli bir enstrümanımız var. Özkan için hüznümüzü o anlatsın" diyerek, üzüntüsünü ifade etmişti.
Fotoğraflar: AHT, AA, DHA, Instagram