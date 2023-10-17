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        Haberler Magazin Mazhar Alanson, Özkan Uğur'u andı: Muhabbetler Sana Doğru - Magazin haberleri

        Mazhar Alanson, Özkan Uğur'u andı: Muhabbetler Sana Doğru

        Mazhar Alanson, 8 Temmuz'da yaşamını yitiren yakın arkadaşı Özkan Uğur'a özlemini dile getirdi. Alanson, Uğur'u 'Muhabbetler Sana Doğru' şarkısıyla andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 10:18 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:18
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        • 1

          'MFÖ' grubu üyelerinden Özkan Uğur, uzun süredir mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede yenik düşmüştü.

        • 2

          "MEĞER BÜTÜN TÜRKİYE SEVERMİŞ"

          Alanson, yakın arkadaşı Uğur'un vefatının ardından, "Özkan'cığım; şu anda burada olduğunu hissediyorum. Zaten gönüllerimizde her zaman kalacak. Konuşma hazırlayamadım ama... 2-3 gündür halimiz darmaduman... Eşi Aysun ve oğlu Alişan'a başsağlığı diliyorum. Özkan'ın başarısı, yeteneği tartışılmaz. Onu herkes biliyor. Görüyorsun; meğer bütün Türkiye severmiş..." demişti.

        • 3

          "MUHABBETLER SANA DOĞRU" İLE ANDI

          Sık sık 52 yıllık dostuna özlemini dile getiren Mazhar Alanson, yeni bir paylaşımda bulundu. Alanson, Özkan Uğur'u daha önce önce çekilen "Muhabbetler Sana Doğru" adlı şarkıyı seslendirdikleri bir video ile andı.

        • 4

          İşte "Muhabbetler Sana Doğru" adlı şarkının sözleri;

          Ne kadar güzel olduğunu sana anlatamadım
          Yasaklar vardı, bozamadım
          Teması iman aşkımın dua göz bebeği
          Şıpsevdi kızgınlıklarım ve sis düdükleri
          Hepsi hepsi kuru muhabbet
          Muhabbetler sana doğru
          Hepsi hepsi kuru muhabbet
          Muhabbetler sana doğru
          Birbirimizi sevmişiz ki bunca zaman beraber
          Bunca zaman birlikte olmuşuz
          Video yalnızlığımız şarkıların tomurcuğu
          Seninle beraberliğimiz tadını buldu
          Hepsi hepsi kuru muhabbet
          Muhabbetler sana doğru
          Hepsi hepsi kuru muhabbet
          Muhabbetler sana doğru
          Muhabbetler sana doğru
          Muhabbetler sana doğru
          Muhabbetler sana doğru
          Sana doğru...

        • 5

          "ONU KAYBETMENİN BÜYÜK BİR BOŞLUĞU VAR" DEMİŞTİ

          Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alan Mazhar Alanson, "Biliyorsunuz; Özkan Uğur'u kaybetmenin büyük bir boşluğu var. Kelimelerle anlatmam zor ama bizim 3 telli, milli ve beşeri yönü kuvvetli bir enstrümanımız var. Özkan için hüznümüzü o anlatsın" diyerek, üzüntüsünü ifade etmişti.

          Fotoğraflar: AHT, AA, DHA, Instagram

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