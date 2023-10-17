Mazhar Alanson, Özkan Uğur'u andı: Muhabbetler Sana Doğru

İşte "Muhabbetler Sana Doğru" adlı şarkının sözleri;



Ne kadar güzel olduğunu sana anlatamadım

Yasaklar vardı, bozamadım

Teması iman aşkımın dua göz bebeği

Şıpsevdi kızgınlıklarım ve sis düdükleri

Hepsi hepsi kuru muhabbet

Muhabbetler sana doğru

Hepsi hepsi kuru muhabbet

Muhabbetler sana doğru

Birbirimizi sevmişiz ki bunca zaman beraber

Bunca zaman birlikte olmuşuz

Video yalnızlığımız şarkıların tomurcuğu

Seninle beraberliğimiz tadını buldu

Hepsi hepsi kuru muhabbet

Muhabbetler sana doğru

Hepsi hepsi kuru muhabbet

Muhabbetler sana doğru

Muhabbetler sana doğru

Muhabbetler sana doğru

Muhabbetler sana doğru

Sana doğru...