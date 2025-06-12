Mayolu Prenses Eugenie kraliyet tabusunu yıktı

İngiltere Kraliyet üyelerinin mayolu fotoğraf paylaşması, geleneklere aykırı bir davranış. Ancak ailenin bir üyesi, bu tabuyu kırmanın ilginç bir yolunu buldu. Sosyal medyayı aktif kullanan kraliyet üyesi Prenses Eugenie, çocuklarıyla denize girerken mayosunun üzerine şortla kamuflaj yaptığı fotoğrafı paylaşmayı tercih etti.

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Dünya Okyanus Günü nedeniyle, okyanusların korunmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamayı amaçlamak için sosyal medya paylaşımında bulunan Prenses Eugenie, kraliyetin mayo tabusunu, beyaz şortla yıkışıyla adından söz ettirdi.

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35 yaşındaki Prenses Eugenie, genellikle eşiyle olan ilişkisi ve dedikodularla gündeme geliyordu. Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca çocuğu Prens Andrew'un Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen Prenses Eugenie, iş adamı Jack Brooksbank ile evli.

Prenses Eugenie'nin İngiltere tahtının 12'nci varisi olan büyük oğlu August, 4; 13'üncü varisi olan ikinci oğlu Ernest ise 2 yaşında.

İlk çocuğunu dünyaya getirmesinden beş ay sonra eşi Jack Brooksbank'in, iş seyahati için gittiği İtalya'da üç kadınla teknede görüntülenmesi, büyük bir skandal olarak nitelendirilmiş, çiftin boşanacakları konuşulmuştu.

Daily Mail'in; "Bunları Eugenie'ye açıklarken bol şans Jack!" başlığıyla verdiği sansasyonel haber, günlerce konuşulmuş ancak Prenses Eugenie ve eşi, olayın üstünü örtmüştü. Boşanması beklenen çift, 2023'te ikinci bebeklerini kucağına almıştı. Çift, evliliklerinde 6 yılı geride bıraktı. Söylentilere inat, evliliklerini mutlu bir şekilde yürüttüklerini gözleri önüne seriyorlar. Jack Brooksbank, geçen ay 39'uncu yaşına girdi. Prenses Eugenie, eşine; "Mutlu yıllar kahramanım" diye seslendi. Prenses, Jack Brooksbank ile tanışmalarının 14'üncü yılına da atıfta bulunarak; "Aman Tanrım, 14 yıl oldu. Ve her doğum gününde ailemiz büyüyor. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi babasın ve gelecekte de birlikte güzel anılarımız olacak" dedi.