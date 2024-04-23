Mayıs ayı askerlik celp yerleri ve tarihi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayına sayılı günler kala, askerlik celp yerleri ve tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Mayıs ayı askerlik celp yerleri ve tarihleri Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden erişime sunuldu. Yaşanan bu gelişme, "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte Mayıs ayı askerlik celp yerleri ve tarihleri...
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Mayıs ayı askerlik celp yerleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama ile önümüzdeki günlerde açıklanacak. Mayıs 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyenler, e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaatlarını 29 Şubat tarihine kadar tamamladı. Peki, "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
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MAYIS ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Askerlik sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
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Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.
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CELP VE SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 16 Mayıs 2024
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Er (2’nci Grup) 27 Haziran 2024
Er (3’üncü Grup) 25 Temmuz 2024