Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Mayıs ayı askerlik celp yerleri ve tarihleri: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

        Mayıs ayı askerlik celp yerleri ve tarihi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

        Mayıs ayına sayılı günler kala, askerlik celp yerleri ve tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Mayıs ayı askerlik celp yerleri ve tarihleri Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden erişime sunuldu. Yaşanan bu gelişme, "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte Mayıs ayı askerlik celp yerleri ve tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 01:43 Güncelleme: 23.04.2024 - 01:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Mayıs ayı askerlik celp yerleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama ile önümüzdeki günlerde açıklanacak. Mayıs 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyenler, e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaatlarını 29 Şubat tarihine kadar tamamladı. Peki, "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          MAYIS ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Askerlik sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

        • 3

          Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

        • 4

          CELP VE SEVK TARİHLERİ

          Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;

          Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 16 Mayıs 2024

        • 5

          Er (2’nci Grup) 27 Haziran 2024

          Er (3’üncü Grup) 25 Temmuz 2024

        Piyasaların gözü bu toplantıda
        Piyasaların gözü bu toplantıda
        Fed faizi ne zaman düşürecek?
        Fed faizi ne zaman düşürecek?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        VAR kayıtları açıklandı!
        VAR kayıtları açıklandı!
        Trafik kazasında motosikletteki karı koca öldü
        Trafik kazasında motosikletteki karı koca öldü
        Böyle düzene böyle yazı
        Böyle düzene böyle yazı
        Devrilen traktörün altında kalarak öldü
        Devrilen traktörün altında kalarak öldü
        Inter, Milan'ı yenerek şampiyon oldu!
        Inter, Milan'ı yenerek şampiyon oldu!
        Silahı saklamaya çalıştılar! Baba ve iki oğul tutuklandı
        Silahı saklamaya çalıştılar! Baba ve iki oğul tutuklandı
        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"
        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Habertürk Anasayfa