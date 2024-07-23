Mavi isminin anlamı nedir? Mavi ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Mavi isminin analizi

Mavi ismi, özellikle son yıllarda sıkça karşılaştığımız isimler arasında yer almaktadır. Hem kız hem de erkek çocuklarına verildiğinden dolayı unisex bir isimdir. Anne ve baba adayları tarafından ismin anlamı merak edilmektedir. Mavi isminin anlamı, Mavi ne demek, Mavi Kuran’da geçiyor mu, Mavi isminin analizi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Mavi İsminin Anlamı

İsimleri tamamlayan en önemli detay sahip olduğu anlamıdır. Bu sebeple yeni tanıştığımız birine ismini ve bilmiyorsak isminin anlamını sorarız. Anne ve baba adayları da isim konusuna titizlikle yaklaşmaktadır. Çocuğunun bir ömür boyu taşıyacağı ismi belirlerken ayrıntıları kaçırmamaya özen gösterirler. Özellikle ismin sahip olduğu anlam, isim üzerinde belirleyici bir rol oynar. Çünkü ebeveynler çocuklarına güzel anlamlar taşıyan isimler koymak ister. Kötü anlamlar taşıyan isimler tercih edilmez. Mavi ismi, son dönemlerde sıklıkla karşımıza çıkan bir isimdir. Alternatif bir isim arayan ebeveynler tarafından tercih edilmektedir. TDK’da yer alan bilgilere göre, Mavi isminin anlamları şunlardır: