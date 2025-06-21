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        Haberler Gündem Çevre Mavi bayraklı İnkumu'nda mazot! Denize girmek 2 gün yasaklandı! | Son dakika haberleri

        Mavi bayraklı İnkumu'nda mazot! Denize girmek 2 gün yasaklandı!

        Bartın'ın tek mavi bayraklı plajı İnkumu'nda, 3 kilometrelik sahil şeridinin 2 kilometrelik kısmında deniz yüzeyinde görülen kirlilik, mazot emici pedlerle temizlendi. Bartın Valiliği, halk sağlığını tehdit edecek durum nedeniyle İnkumu'na denize 2 gün girilmesini yasakladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:11 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:11
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        İnkumu sahilinde çevre katliamı! 2 gün deniz yasağı!
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        Bartın'da, dün akşam saatlerinde 3 kilometrelik sahil şeridinde denize girenler, su yüzeyinde mazot ve kötü kokuyla karşılaştı. Durumu fark edenler, denizden mazot kokusu gelmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

        BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre bölgeye Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, jandarma ve Bartın Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        SAHİLDEN NUMUNE ALINDI

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        Ekipler, sahil kesiminde inceleme yaptı ve denizden numune aldı. 3 kilometrelik sahil şeridinin 2 kilometrelik kısmında görülen kirlilik için detaylı çalışma başlatıldı.

        DENİZ YÜZEYİ TEMİZLENDİ

        Gece saatlerinde İstanbul ve Amasra limanlarına getirilen ve petrol temizliğinde kullanılan yaklaşık bin adet mazot emici pedlerle deniz yüzeyindeki atık temizlendi.

        2 GÜN DENİZE GİRİLMESİ YASAKLANDI

        Bartın Valiliği de halk sağlığını tehdit edecek durum nedeniyle İnkumu'na denize 2 gün girilmesini yasakladı. Ekipler sabah saatlerinde İnkumu açıklarında bekleyen ve Bartın Limanı'na girmek için 5 kilometre açıkta bekleyen 7 kuru yük gemisine çıkıp, yakıt depolarında detaylı inceleme başlattı.

        Deniz polisi denizde, zabıta ekipleri de kumsalda gezip, çevredeki kişilerin denize girmelerini engelledi.

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        #bartın
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