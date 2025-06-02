Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Olaylı boşanma süreçleri, aldatma iddiaları ve velayet savaşlarının ardından, şimdi de sosyal medya üzerinden karşılıklı göndermelerle dikkat çekiyorlar.

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Özellikle Wanda Nara'nın lüks yaşam tarzını sergileyen paylaşımları, bu çekişmenin yeni odak noktası haline geldi. Geçtiğimiz hafta pembe bir otomobille verdiği pozlarla gündeme gelen Wanda Nara'ya Mauro Icardi sessiz kalmadı.

Arjantinli futbolcu, yapay zekâyla oluşturulmuş, boşanma sürecinde sürekli göndermede bulunduğu Johnny Depp ile yan yana göründüğü bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı. Icardi, bu fotoğrafın altına; "Bir aya Johnny, bizi pembe bir otomobilde göreceksin! Haydi! Bayıldım" ifadelerini kullanarak eski eşine göndermede bulunmuştu.

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Ancak anlaşılan o ki, bu paylaşım Wanda Nara'nın pek de umurunda değil. Aksine Mauro Icardi'nin bu çıkışından sonra Nara, sosyal medya hesabından lüks yaşamını sergilemeye hız kesmeden devam etti.

Yeni otomobilinin önünde pozlar veren Wanda Nara, yaklaşık 10 tane araba anahtarının olduğu bir fotoğrafı da paylaşarak eski eşine; "Sensiz de lüks içinde yaşıyorum" şeklinde bir kez daha göndermede bulundu.

Diğer yandan Mauro Icardi'nin özel hayatındaki gelişmeler dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi China Suárez ile Ibiza'da romantik anlar yaşarken görüntülenen Icardi, tekne turunda sevgilisini öpücüklere boğarak magazin gündemine gelmişti. Bu gelişmelerin ardından dikkat çeken bir diğer durum ise Wanda Nara'nın son sosyal medya paylaşımında Ibiza'ya gittiğinin görülmesi oldu. Icardi ve sevgilisinin Ibiza tatilinden sonra Nara'nın da aynı yere gitmesi, eski eşinin tatil tercihini takip etmesi mi, yoksa bir tesadüf mü olduğu sorularını akıllara getirdi. Fotoğraflar: Instagram