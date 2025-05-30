Bir süredir Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile aşk yaşayan ve sık sık İstanbul'a gelip giden China Suárez, İstanbul'un tarihi yerlerini gezmeye devam ediyor.

Mauro Icardi ve China Suárez

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunu kutlamak üzere Mauro Icardi ile İstanbul'a gelen China Suárez, Ayasofya Camii'ni ziyaret etmişti.

China Suárez, bu sefer rotayı Dolmabahçe Sarayı'na çevirdi.

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Dolmabahçe Sarayı'nın içini ve bahçesini dolaşan China Suárez, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

China Suárez'in yanında çocukları; Rufina, Magnolia ve Amancio'nun da olduğu görüldü.