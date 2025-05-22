Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suárez: Beni fotoğrafçı olarak kullanıyorlar

Özge Atalay, Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğu ilan ettiği Kayserispor maçını tribünden takip etti.

Atalay, daha sonra şampiyonluk kutlamalarında Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez ile fotoğraf çektirdi.

Söz konusu iddia sonrasında Atalay; "Icardi ile çektirdiğim fotoğraf o kadar farklı yereler taşındı, farklı şeyler ima edildi ki... Günde 100 kişiyle fotoğraf çektiriyor bu adam, çok normal değil mi? Arjantin basınından bana farklı haberler için mesaj atanlar bile var, inanılmazsınız. 3 futbolcu ile fotoğrafım var ama Icardi ile haber yapılmış" dedi.

Icardi'nin nişanlısı China Suárez de fotoğrafa; "Buradaki kadınların hepsi çok güzel ve pozitif. Hepsi, Mauro'yu çok seviyor ve onunla fotoğraf çektirmek istiyor. Aslında beni fotoğrafçı olarak kullanıyorlar" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

NİŞANLANDI

Wanda Nara'dan boşanan Mauro Icardi, Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri kısa sürede ciddileşen çift, 7 Mayıs'ta nişanlandı. Galatasaray, bu yeni ilişkiye destek vererek Anneler Günü'nde Suarez’e çiçek gönderdi.