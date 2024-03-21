Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, cesur fotoğrafıyla dikkat çekti
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, dünyaca ünlü İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari ile işbirliği yapmak için çok iddialı pozlar verdi
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Maurio Icardi'nin eşi Wanda Nara, İtalyan spor otomobil devi Ferrari ile işbirliğini çok cesur pozlarla duyurdu.
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Arjantinli model, Galatasary forveti Icardi'nin eşi ve menajeri olsa da Salı günü yayınlanan bir dizi Instagram fotoğrafı, iş girişimlerinin bunun çok ötesine geçtiğini gösterdi.
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37 yaşındaki Nara, açık pembe bir elbise ve parlak pembe bir kürk giyen bir çift ikonik kırmızı Ferrari modelinin yanında poz verdi.
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Fotoğrafın, kendisi ile efsanevi spor otomobil markası arasındaki bir işbirliğinin parçası olabileceği öğrenildi.
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Nara'nın 17,2 milyon takipçisinden 78.000'in üzerinde beğeni alan fotoğraflar, Nara ve Icardi arasındaki çalkantılı ilişkinin en son güncellemesi oldu.
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İkili 11 yıldır evli ve Arjantinli model iki yıl önce ayrıldıklarını duyurmuş ancak daha sonra bu kararından geri dönmüştü.
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Icardi'nin menajeri olan Nara, forvet oyuncusunun Inter ve Paris Saint-Germain ile anlaşmasını sağlamıştı.
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İtalya ve Fransa'da geçirdiği dönemlerin ardından Icardi, 2022 yazından bu yana Galatasaray'da oynuyor.
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Bu sezon iyi bir form yakalayan Icardi, 38 maçta 23 gol ve 11 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.
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