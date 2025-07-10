Mauro Icardi: Ayrılmamız için dua ediyorlar
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, nişanlısı China Suárez ile fotoğraflarını paylaşarak; "Ayrılmamız için dua ediyorlar ama geleceğimizi birlikte planlıyoruz" dedi
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği Wanda Nara ile evliliğini 21 Mart'ta noktalamış, 7 Mayıs'ta ise şarkıcı - oyuncu vatandaşı China Suarez ile nişanlamıştı.
Wanda Nara ile çocukların velayeti nedeniyle karakolluk olacak kadar tartışma / kavga yaşayan Mauro Icardi, önceki gün China Suarez ile birlikte İstanbul'a geldi.
Arjantinli yıldız, uzun bir sakatlık döneminin ardından antrenmanlara başladı.
Mauro Icardi, antrenman sonrasında China Suarez ile fotoğrafını paylaşarak; "Ayrılmamız için dua ediyorlar ama geleceğimizi birlikte planlıyoruz. Seni seviyorum" mesajını yayımlayarak hem Wanda Nara'ya göndermede bulundu hem de evliliklerinin yakın olduğu mesajı verdi.