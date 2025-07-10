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        Haberler Magazin Mauro Icardi: Ayrılmamız için dua ediyorlar - Magazin haberleri

        Mauro Icardi: Ayrılmamız için dua ediyorlar

        Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, nişanlısı China Suárez ile fotoğraflarını paylaşarak; "Ayrılmamız için dua ediyorlar ama geleceğimizi birlikte planlıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 10:00 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:29
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        "Ayrılmamız için dua ediyorlar"
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        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği Wanda Nara ile evliliğini 21 Mart'ta noktalamış, 7 Mayıs'ta ise şarkıcı - oyuncu vatandaşı China Suarez ile nişanlamıştı.

        Wanda Nara ile çocukların velayeti nedeniyle karakolluk olacak kadar tartışma / kavga yaşayan Mauro Icardi, önceki gün China Suarez ile birlikte İstanbul'a geldi.

        Arjantinli yıldız, uzun bir sakatlık döneminin ardından antrenmanlara başladı.

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        Mauro Icardi, antrenman sonrasında China Suarez ile fotoğrafını paylaşarak; "Ayrılmamız için dua ediyorlar ama geleceğimizi birlikte planlıyoruz. Seni seviyorum" mesajını yayımlayarak hem Wanda Nara'ya göndermede bulundu hem de evliliklerinin yakın olduğu mesajı verdi.

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