Mauro Icardi: Ayrılmamız için dua ediyorlar

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği Wanda Nara ile evliliğini 21 Mart'ta noktalamış, 7 Mayıs'ta ise şarkıcı - oyuncu vatandaşı China Suarez ile nişanlamıştı.

REKLAM advertisement1 Wanda Nara ile çocukların velayeti nedeniyle karakolluk olacak kadar tartışma / kavga yaşayan Mauro Icardi, önceki gün China Suarez ile birlikte İstanbul'a geldi.

Arjantinli yıldız, uzun bir sakatlık döneminin ardından antrenmanlara başladı.

REKLAM Mauro Icardi, antrenman sonrasında China Suarez ile fotoğrafını paylaşarak; "Ayrılmamız için dua ediyorlar ama geleceğimizi birlikte planlıyoruz. Seni seviyorum" mesajını yayımlayarak hem Wanda Nara'ya göndermede bulundu hem de evliliklerinin yakın olduğu mesajı verdi.