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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu: MasterChef 2025 ne zaman başlıyor?

        MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi: MasterChef 2025 ne zaman başlıyor?

        MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yemek programı MasterChef'te, yarışmacılar yaptığı tabaklarla şefleri etkilemeye çalışıyor. Her hafta bir yarışmacının elendiği programda, birbirinden zorlu tarifler, yaratıcı sunum tabakları şeflerin beğenisine sunuluyor. Peki, "MasterChef 2025 ne zaman başlıyor?" İşte MasterChef 2025 yeni sezon tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 23:42 Güncelleme: 11.06.2025 - 00:15
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        • 1

          TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'ten yeni sezon fragmanı geldi. Yeni sezonu ile ekranlarana dönmeye hazırlanan MasterChef Türkiye'de yeni sezon tarihi belli oldu. Hatırlanacağı gibi Masterchef Türkiye'nin 8. sezon şampiyonu Onur Üresin olmuştu. Peki, "MasterChef 2025 ne zaman başlıyor?" İşte MasterChef Türkiye'nin başlayacağı tarih...

        • 2

          MASTRCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          MasterChef Türkiye yeni sezonu 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

        • 3

          MASTERCHEF TÜRKİYE'DE EN SON KİM ŞAMPİYON OLDU?

          Masterchef Türkiye finalinde Kerem ve Onur şampiyonluk için yarıştı.

        • 4

          Onur ve Kerem arasındaki geçen mücaledeyi Onur kazanarak MasterChef şampiyonu olmuştu.

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