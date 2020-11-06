MasterChef Türkiye'nin son bölümünde bir eleme adayı belli oldu, haftanın son günü bir kişi MasterChef'e veda edecek. MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım bölümünde bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu. MasterChef Türkiye'de oyunun kuralları değişti. Artık her Salı yarışmacılar ödül oyunu için mücadele edecek. Bu oyunda kazanan yarışmacılara birbirinden özel ödüller verilecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 12. haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanınca mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Danilo Şef'in imza tabağına en yakın tabağı çıkarmak için yarışan mavi takım yarışmacıları tabaklarını tadıma sundu. Peki oyunu kim kazandı? İşte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim...

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN İSİM: Eray

TAKIM OYLAMASI SONUCU ELEME ADAYI OLAN İSİM: Furkan