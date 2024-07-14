MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren üçüncü isim bu gece netlik kazanacak. Kıyasıya mücadele devam ederken yarışmacılar profiterol yapıp ana kadroya girmek için yarışıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef üçüncü önlüğün sahibi kim oldu? İşte 14 Temmuz Pazar MasterChef'te yaşananlar...