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MasterChef All Star 2023 kadrosunda yer alacak isimlerde sona yaklaşıldı. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde ekranlara gelen yarışmada ana kadro mücadelelerinde heyecan dolu anlar hız kesmeden devam ediyor. 2019, 2020 ve 2021 grubundan ana kadroya girmeye hak kazanan isimler belirlenirken bu hafta 2022 grubundan yarışmacılar şeflerin kendilerinden istedikleri menüleri en iyi şekilde sunabilmek için performans sergiliyor. Yarışmanın bu haftaki konuk jürisi şef Osman Sezener olurken yarışmanın kazanını merak edenler ise "MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 5 Temmuz 2023 Çarşamba MasterChef All Star'da ana kadroya giren 19. isim kim oldu?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte tüm detaylar...