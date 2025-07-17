MasterChef ana kadroya kim girdi? 17 Temmuz MasterChef kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 5 isim belli oldu. 17 Temmuz Perşembe günü ekrana gelen bölümde ise, yeni gruptan ana kadroya katılmaya hak kazanan ilk yarışmacı açıklanacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleri sonucunda, en başarılı performansı sergileyen isim ana kadroya katılacak. Peki, 17 Temmuz Perşembe günü ana kadroya giren isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
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MasterChef'te ana kadroya giren 5 isim açıklandı. En başarılı tabağı yaparak ana kadroya dahil olan yarışmacılar sonrasında, yeni gruptaki isimler kıyasıya mücadele etmeye hazırlanıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 17 Temmuz Perşembe MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF İKİNCİ GRUPTAN ANA KADROYA GİREN İLK İSİM KİM OLDU?
İkinci gruptan ana kadroya giren ilk isim Sercan oldu.
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MASTERCHEF TÜRKİYE KADROSUNA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 5 yarışmacı belli oldu. MasterChef yeni bölümü ilk etabında ise ana kadroya yedeklerden Elif ve Bilal dahil oldu.
İkinci etabın konusu balık çorbası oldu. En iyi yemeği yapan Meryem ve Doğan kadroya yedeklerden dahil oldu.
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MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN İLK İSİM KİM OLDU?
MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim Furkan oldu.
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MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN İKİNCİ İSİM KİM OLDU?
MasterChef'te ana kadroya giren ikinci isim Eylül oldu.
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MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN ÜÇÜNCÜ İSİM KİM OLDU?
MasterChef'te ana kadroya giren üçüncü isim Çağatay oldu.
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MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 4. VE 5. İSİM KİM OLDU?
MasterChef'te ana kadroya giren dördüncü yarışmacı Onur olurken,beşinci isim ise Hilal oldu.