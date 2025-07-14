MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam etti. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Günün konsepti 'kuzu ciğeri' oldu. Gecenin sonunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı ana kadroya giren dördüncü yarışmacı oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 14 Temmuz Pazartesi Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren dördüncü isim kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...