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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı, 12. yarışmacı kim oldu? 25 Temmuz 2024 MasterChef 12. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı, 12. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te 12. yarışmacı bugün belli olacak. MasterChef'te 25 Temmuz Perşembe akşamı yarışmacılar kiraz ile şefleri etkilemeye çalışacak. Grubun ikinci gününde heyecan artarken "Ana kadroya giren 12. isim kim oldu?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef 12. önlüğün sahibi kim oldu? İşte 25 Temmuz Perşembe akşamı MasterChef'te yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 18:42 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:42
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        • 1

          MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ana kadroya girecek isimler netlik kazanıyor. Kıyasıya mücadele ve lezzetli yemekleri ile şefleri etkilemeye çalışan yarışmacılar, önlük için kıyasıya yarışıyor. İşte 25 Temmuz 2024 Perşembe akşamı MasterChef serüvenine devam eden yarışmacı...

        • 2

          MASTERCHEF 12. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

          Kıyasıya yarış devam ediyor. 12. önlüğün sahibi açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF 11. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

          Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, iki etaplı finalin sonunda en başarılı tabağın sahibi Semih 11. önlüğün sahibi oldu.

        • 4

          22 TEMMUZ MASTERCHEF 10. YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef'te 10. önlüğün sahibi Beril oldu.

        • 5

          MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

          Zeynep

          Hakan

          Onur

          Ümmühan

        • 6

          Deniz

          Çağlar

          Serhat

          Alper

          Ayşe

          Beril

          Semih

        • 7

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

        • 8

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

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