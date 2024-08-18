Eleme oyunu heyecanı! 18 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi?
MasterChef'te eleme gecesi! MasterChef 2024'e veda eden ikinci yarışmacı bugün belli oluyor. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan ilk etap için asma yaprağı ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 18 Ağustos MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 18 Ağustos Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...
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MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. Eleme oyununun oynandığı 18 Ağustos akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 18 Ağustos MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarısız tabağı yapan Ümmühan haftanın son eleme adayı oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Kerem
Kaan
Deniz
Emre
Ezgi
Zeynep
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MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Yudum
Enes
Akın
Ensar
Sercan
Beyza Nur
Adel
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MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI NASILDI?
Mavi takım
Nevzat (Takım kaptanı)
Muratcan
Kaan
Eda
Kerem
Onur
Zübeyde
Nigar
Hakan
Çağlar
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Kırmızı takım
Zeynep (Takım kaptanı)
Semih
Ezgi
Ümmühan
Emre
Alper
Beril
Beyza
Ayşe
Deniz