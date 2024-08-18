MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. Eleme oyununun oynandığı 18 Ağustos akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 18 Ağustos MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...