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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Eylül 2022 MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Eylül 2022 MasterChef yeni takımlar nasıl oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. MasterChef yeni hafta da mavi ve kırmızı takım olarak ikiye ayrılacak takımlar, kaptanların belli olmasının ardından, yeni kaptanlar kendi stratejilerini belirleyip kendi takımlarını oluşturacak. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Eylül 2022 MasterChef yeni takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşanan gelişmeler...

12.09.2022 - 21:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • MasterChef'te 3. hafta geride kalırken, 4. hafta da yeni kaptanların kim olduğu ve yeni takımların nasıl oluşacağı programı yakından takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kaptanlık oyunu öncesinde şefler yarışmacılardan kazandibi tatlısını yapmaları istedi. Gün sonunda şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en iyi kazandibini yapan yarışmacı mavi takımın kaptanı olacak. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Eylül 2022 MasterChef yeni takımlar nasıl oldu? İşte detaylar...

  • MASTERCHEF KAPTANLIĞI KİM KAZANDI? 

    MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan kazandibi yapmaları istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda en iyi kazandibini yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanlığına seçilen yarışmacı ise kırmızı takımın kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi takımlarını oluşturacak. Takım kaptanları henüz belli olmadı. Kaptanlar belli olunca haberimizi güncelleyeceğiz.

  • MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

     

    MasterChef'te takımlar henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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