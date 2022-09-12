MasterChef'te 3. hafta geride kalırken, 4. hafta da yeni kaptanların kim olduğu ve yeni takımların nasıl oluşacağı programı yakından takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kaptanlık oyunu öncesinde şefler yarışmacılardan kazandibi tatlısını yapmaları istedi. Gün sonunda şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en iyi kazandibini yapan yarışmacı mavi takımın kaptanı olacak. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Eylül 2022 MasterChef yeni takımlar nasıl oldu? İşte detaylar...