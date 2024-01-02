MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? MasterChef finali ne zaman?
MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Şef ceketlerinin sahibini bulmasının ardından yarışmada finalistler belli olmaya başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef 1 Ocak Pazartesi günü yayın akışında yer almaması, "MasterChef bu akşam yok mu, neden yok?" Sorularını beraberinde getirdi. MasterChef yeni bölüm tarihi kadar final tarihi de merak konusu oldu. İşte 1 Ocak MasterChef yok mu sorusunun yanıtı...
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MasterChef'te final için geri sayım başladı. MasterChef 30 Aralık tarihinde yayınlanan son bölümde hatırlanacağı üzere Sergen yarışmaya 5. olarak veda ederken, son 4'e Hasan, Esra, Barbaros, Tahsin kalmıştı. Yarışmacılar kadar MasterChef yeni bölümün yayınlanacağı tarih de araştırılmaya başlandı. 1 Ocak yayın akışında MasterChef'in yer almaması, "MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? MasterChef finali ne zaman, finalistler belli oldu mu?" Sorularını gündeme getirdi. İşte MasterChef'e ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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MASTERCHEF BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Masterchef son olarak bilindiği gibi 30 Aralık tarihinde yayınlanmıştı.
1 Ocak Pazartesi günü TV8 yayın akışına göre Survivor All Star 2024 yayında olacak
MasterChef All Star yeni bölümünün 5 Ocak tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecek.
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MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?
Somer Sivrioğlu, final ile ilgili olarak; "Bu haftanın sonunda 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayında MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu belli olacak." açıklamasında bulundu.
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MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?
Somer Sivrioğlu, final ile ilgili olarak; "Bu haftanın sonunda 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayında MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu belli olacak." açıklamasında bulundu.
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30 ARALIK 2023 MASTERHCEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te en iyi 4 yarışmacı belli oldu. Üç etaptan oluşan oyunun sonunda en az puanı alan Sergen 5. olarak yarışmaya veda etti.
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İşte son 4'e kalan yarışmacılar
Hasan
Esra
Barbaros
Tahsin
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