MasterChef Alican Sabunsoy'un sevgilisi ortaya çıktı! Çiftin aşk dolu pozları gündem oldu!

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu TV8'in yemek yarışması MasterChef, bu sezon eski yarışmacılarıyla Allstar konseptini çekiyor. Katıldığı senenin ikincisi olan Alican Sabunsoy'da bu sezon birincilik için mücadele ediyor.