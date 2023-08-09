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        Haberler Magazin MasterChef Alican Sabunsoy'un sevgilisi ortaya çıktı! Çiftin aşk dolu pozları gündem oldu!

        MasterChef Alican Sabunsoy'un sevgilisi ortaya çıktı! Çiftin aşk dolu pozları gündem oldu!

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef, bu sezon Allstar konseptiyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmaya katıldığı sezon ikincilik unvanını alan yarışmacı Alican Sabunsoy, özel hayatıyla gündem oldu. Sabunsoy'un sevgilisiyle verdiği tatil pozları övgü dolu yorumlar aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 17:12
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          Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu TV8'in yemek yarışması MasterChef, bu sezon eski yarışmacılarıyla Allstar konseptini çekiyor. Katıldığı senenin ikincisi olan Alican Sabunsoy'da bu sezon birincilik için mücadele ediyor.

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          Başarılı kariyeriyle alkış toplayan Alican Sabunsoy, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Yakışıklılığı, sempatik tavırları ve tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sabunsoy'un sevgilisiyle verdiği pozlar sosyal medyanın gündemine geldi.

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          MasterChef'in yarışmacısı Alican Sabunsoy'un sevgilisinin kim olduğu sosyal medyada yapılan bir paylaşımla ortaya çıktı. Sabunsoy'un sevgilisi Zeynep İpek geçtiğimiz gün sevgilisini, Instagram sayfasının hikaye bölümünde nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.

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          Bir süredir aşk yaşayan çiftin, birlikte gittiği tatil pozları da sosyal medyanın gündemine düştü. Ünlü ismin sevgilisiyle olan gönderilerine sevenleri tarafından övgü dolu yorumlar geldi.

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          İşte Alican Sabunsoy ve sevgilisi Zeynep İpek...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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