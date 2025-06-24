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        Haberler Gündem Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Marmaris'te orman yangını çıktı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ziraat ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Taksirle orman yangınına sebebiyet verme suçlamasıyla tekne kaptanı​​​​​​​nın ardından 2 mürettebat da yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 18:18 Güncelleme: 24.06.2025 - 20:54
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        Marmaris'te orman yangını çıktı
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        Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisindeki ziraat ve ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 8 dönüm alan zarar gördü.

        Jandarma ekipleri, Joya Del Marina iskelesinde, bir teknenin kaptanı G.K'nin yanlışlıkla ateşlediği işaret fişeğinin yaklaşık 1 kilometre mesafedeki ormanlık alana düşmesi sonucu yangının meydana geldiğini tespit etti.

        Taksirle orman yangınına sebebiyet verme suçlamasıyla tekne kaptanı​​​​​​​nın ardından 2 mürettebat da yakalanarak gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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