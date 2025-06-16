Marmaris'te 14 eğlence mekanı kapatıldı

Marmaris Kaymakamlığı’nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ve devriye ekipleri tarafından İçmeler, Uzunyalı ve Armutalan bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, şu ana kadar yüzlerce işletme kontrol edildi.

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İHA'nın haberine göre dünyanın ve Türkiye'nin gözde turizm kentlerinden olan Marmaris ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik yapılan kapsamlı denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 14 işletme hakkında kapatma kararı verildi. İşletmelerden ikisi süresiz olarak kapatılırken, 12’sine geçici süreyle mühürleme cezası uygulandı.

Bazı mekanlarda yerli-yabancı turistlerin rahatsız edici şekilde işletmelere çekilmeye çalışıldığı yönünde gelen şikayetler üzerine işlem başlatıldı. Denetimlerin ardından iki işletme belge eksikliği gerekçesiyle süresiz olarak kapatıldı. 9 işletmeye de rahatsız edici şekilde hanut, meşale ve yanıcı madde şovları sebeplerinden 7 gün, 3 işletmeye ise aynı sebeplerden 3 gün süreyle kapatma cezası verildi.

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Emniyet ekiplerinin tuttuğu tutanakların ardından Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri kapatma kararlarını uygulayarak işletmeleri mühürledi. Bazı mekanlar, geçici kapanışlarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Marmaris Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin artarak süreceğini vurgulayarak, işletmelerin yasalara ve kamu düzenine uygun şekilde faaliyet göstermeleri gerektiğini hatırlattı. Öte yandan bazı mekanlarda meşaleli şovlar, çıplak dans gösterileri, yerli ve yabancı turistlere yönelik rahatsız edici davranışlar gibi şikayetlerin de denetimler kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.