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        Marmara'ya fırtına geliyor!

        Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinde de genelinde etkili olacağı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 14:39 Güncelleme: 30.11.2024 - 14:39
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        Marmara'ya fırtına geliyor!
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        Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu.

        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinde genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        Fırtınanın, 2 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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