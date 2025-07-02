Marko Guduric, EA7 Emporio Armani Milan'da!

İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Marko Guduric'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Sırp basketbolcunun kadroya dahil edildiği belirtildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Guduric, "Kariyerimde yeni bir sayfa açma fırsatından ve bunu hakkında sadece mükemmel şeyler duyduğum efsanevi, iyi organize olmuş bir kulüpte yapabilecek olmaktan dolayı mutluyum, heyecanlıyım. Yeni sezona başlamak, taraftarlarımızın önünde kırmızı Milan formasını giymek ve yeni takım arkadaşlarımla birlikte özel bir şeyler inşa etmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

2017-2019 ve 2020-2025 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen Guduric, Fenerbahçe ile bir Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Guduric ayrıca, Sırbistan Milli Takımı ile Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı.