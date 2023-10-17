Marka marka vergisiz telefon fiyatları: 9.500 TL altı vergisiz telefon markaları ve modelleri
Vergisiz telefon markaları ve fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus olmak üzere 9 bin 500 TL altındaki cep telefonlarında 5 bin 500 lira destek verileceğini belirtti. Açıklamaların ardından "9500 TL altı vergisiz telefonlar neler?" sorusu araştırmaya başladı. İşte, marka marka 9500 TL altı vergisiz telefon fiyatları listesi...
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Vergisiz telefon modelleri ve markaları araştırması devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu. İşte, 9.500 TL altı cep telefonu modelleri ve fiyatları...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI
Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.
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9.500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ VE FİYATLARI
SAMSUNG
Galaxy A31: 9.499 TL
Galaxy A32: 9.399 TL
Galaxy M33 5G: 9.000 TL
Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL
Galaxy M22: 8.684 TL
Galaxy A22: 8.588 TL
Galaxy M14 5G: 8.526 TL
Galaxy A21s: 8.499 TL
Galaxy A24: 8.299 TL
Galaxy A30: 7.900 TL
Galaxy M23 5G: 7.719 TL
Galaxy A12: 7.719 TL
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HUAWEİ
Nova 9 SE: 9.399 TL
Nova Y90: 9.150 TL
Nova 8i 128 GB: 8.700 TL
P30 Lite 64 GB: 7.999 TL
Huawei P40 Lite: 7.899 TL
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XİAOMİ
Redmi Note 12S: 9.452 TL
Redmi Note 11S: 8.999 TL
Redmi Note 12: 8.587 TL,
Redmi Note 10S: 8.499 TL
Redmi Note 11: 8.390 TL
Redmi Note 10 5G: 7.999 TL
Redmi 10 2022: 5.999 TL
Redmi 9C: 4.799 TL
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CASPER
Via X30 Plus: 9.399 TL
Via X30
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GENERAL MOBİLE
Gm 24 Pro: 9.459 TL
Gm 21 Pro: 9.000 TL
Gm 22 Pro: 7.899 TL
Gm 23: 5.540 TL
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REALME
Realme 10 128 GB: 9.499 TL
Realme XT 128 GB: 8.999 TL
Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL
Realme 6 Pro: 8.999 TL
Realme C55 128 GB: 7.999 TL
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VİVO
Vivo Y35: 9.248 TL
Vivo Y36: 9.049 TL
Vivo Y22: 7.260 TL
Vivo Y16: 4.899 TL
HONOR
X9a 5G: 9.199 TL
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OPPO
Oppo A91: 8.999 TL
Oppo A54: 6.399 TL
POCO
M3 Pro 5G: 8.999 TL
M3 128 GB: 8.455 TL
INFİNİX
Infinix Note 30: 8.079 TL
Infinix Note 12: 7.149 TL
ONEPLUS
Oneplus Nord N10 5G 128 GB: 8.999 TL
*Telefon fiyatları satış kanallarına göre değişiklik gösterebilmektedir, net fiyat bilgisi için cep telefonu markalarının resmi internet sitelerini ziyaret ediniz.