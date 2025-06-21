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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Mardin'de TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde TIR ile motosikletin çarpışması sonucu, motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 07:04 Güncelleme: 21.06.2025 - 07:04
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        TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Mardin'de TIR ile çarpışan motosikletteki Kadir Atay (18) öldü, Serhat Atay (34) ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Eskiyol Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen TIR ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklette bulunan Kadir Atay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Serhat Atay ise ilk müdahalesi sonrası ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Kadir Atay’ın cenazesi, hastane morguna gönderilirken, ismi öğrenilemeyen TIR şoförü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

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        #mardin
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